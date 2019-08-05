2019-08-05T19:55:54+03:00
Общество

В Воронеже десантник залил пеной из огнетушителя треножники гаишников

Так он отпраздновал свой праздник 2 августа [видео]
Яков СТРОГОВ
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Атака на треноги началась...Атака на треноги началась...Фото: кадр с видео
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В поселке Анна десантник весело отпраздновал 2 августа. На видео попал момент, как он приводит огнетушитель в рабочее состояние и идет в атаку на… треножники гаишников. Видимо, когда он проезжал мимо за рулем, они изрядно его «достали». Мужчины залил ненавистные ему технические приспособления пеной. Надо сказать, ее он не пожалел.

Тем не менее, по данным полиции, сейчас с треножниками все в порядке. А вот возбуждать ли дело в отношении бравого парня, едва не попортившего государственное имущество, пока не решили. Идет проверка обстоятельств инцидента.

Десантник расправился с треногой под Воронежем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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