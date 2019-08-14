2019-08-14T13:35:02+03:00
Общество

Прокуратура Воронежа заинтересовалась возможным строительством ярмарки на Димитрова

В ведомство поступила жалоба по поводу публичных слушаний
Виктор ПАВЛОВ
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Возможный вид ярмарки. Фото предоставлено мэрией Воронежа.Возможный вид ярмарки. Фото предоставлено мэрией Воронежа.
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Прокуратура Воронежа предложила главе города Вадиму Кстенину взять на особый контроль ситуацию с возможным размещением ярмарки по улице Димитрова. В ведомстве порекомендовали "принять весь арсенал предоставленных законом полномочий для недопущения возможной конфликтной ситуации". Перед этим в прокуратуру поступило обращение о несогласии с процедурой публичных слушаний.

31 июля в управе Левобережного района прошли общественные обсуждения. По данным мэрии, за ярмарку высказался 61 человек, трое – против, двое воздержались. Однако время проведения этих обсуждений среди рабочего дня вызвало много критики. В частности, высказывали мнение, что туда пришли, в основном, бывшие торговцы, что и предопределило исход этого мероприятия. Мэрия предложила воронежцам проголосовать в интернете, нужна ли ярмарка или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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