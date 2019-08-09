В Воронежской области пропал 15-летний подросток

СЕГОДНЯ 18:05 2019-08-09T18:05:14+03:00

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Воронежские поисковики сообщают об исчезновении еще одного подростка. 15-летний Данила Николаев проживает в селе Першино Нижнедевицкого района. Вечером 8 августа он вышел из дома и больше не вернулся. О его судьбе до сих пор ничего не известно.

Данила имеет рост 170 см и худощавое телосложение. В день исчезновения был одет в чёрную футболку Reebok, камуфляжные брюки и синие кроссовки.

Если вы видели похожего ребенка, позвоните по телефонам 8960-131-97-08 или 112.

Напомним, ранее в области пропали четверо ребят. Двоих из них нашли. О судьбе двоих других – они воспитанники центра «Буревестник» - ничего до сих пор не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU