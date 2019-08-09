2019-08-09T12:40:43+03:00
Общество

В Воронеже нашли пропавших братьев-школьников

К счастью, с ними все в порядке
Олег ИВАНОВ
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» обрадовали воронежцев утром 9 августа, что двоих братьев-школьников 13 и 12 лет удалось найти. К счастью, с ними все хорошо. Поисковики не уточняют, что же заставило детей уйти из дома на улице Тепличной в неизвестном направлении с разницей в один день. Дело в том, что старший мальчик ушел еще 7 августа, а его младший брат - на следующий день.

Не исключено, что они могли прятаться в торговых центрах - по крайней мере, именно на этих объектах было сосредоточено особое внимание волонтеров. Напомним, до этого нашли 16-летнюю девочку, пропавшую в Железнодорожном районе (она вечером пошла гулять с собакой и не вернулась домой) нашли у «Галереи Чижова».

ИСТОЧНИК KP.RU

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