В Воронежа пара подростков сбежала из центра социальной помощи

СЕГОДНЯ 14:06 2019-08-09T14:07:06+03:00

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Только выяснилось, что братьев-школьников нашли в Воронеже, как снова поступила информация о пропаже подростков в нашем регионе. На этот раз волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» просят помочь найти 15-летнюю Ольгу Гунькину и 16-летнего Данила Мельника.

По видимости, 8 августа около 15.00 они сбежали из областного центра социальной помощи семье и детям «Буревестник», который располагается по адресу Дубовая, №32. Как говорится на сайте учреждения: «Центр оказывает помощь семьям и детям, попавшим в социально опасное положение».

Рост пропавшей девочки - 148 см, она - среднего телосложения со светло-русыми волосами средней длины. В день исчезновения была одета в коричневые брюки, серую кофту и оранжевые сандалии. Рост Данила - 178 см, у него худощавое телосложение. Был одет в синие бриджи и светлую футболку.

Если вы видели или располагаете какой-либо информацией о том, где могут быть эти подростки, сообщите об этом по номерам 112 или 8(960)131-97-08.

Пока никто не знает, где могут находиться подростки

ИСТОЧНИК KP.RU