2019-08-09T14:07:06+03:00
Общество

В Воронежа пара подростков сбежала из центра социальной помощи

Там проводят лето подростки, оказавшиеся в трудном жизненном положении
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Видели ли вы этого ребенка?Видели ли вы этого ребенка?
Изменить размер текста:

Только выяснилось, что братьев-школьников нашли в Воронеже, как снова поступила информация о пропаже подростков в нашем регионе. На этот раз волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» просят помочь найти 15-летнюю Ольгу Гунькину и 16-летнего Данила Мельника.

По видимости, 8 августа около 15.00 они сбежали из областного центра социальной помощи семье и детям «Буревестник», который располагается по адресу Дубовая, №32. Как говорится на сайте учреждения: «Центр оказывает помощь семьям и детям, попавшим в социально опасное положение».

Рост пропавшей девочки - 148 см, она - среднего телосложения со светло-русыми волосами средней длины. В день исчезновения была одета в коричневые брюки, серую кофту и оранжевые сандалии. Рост Данила - 178 см, у него худощавое телосложение. Был одет в синие бриджи и светлую футболку.

Если вы видели или располагаете какой-либо информацией о том, где могут быть эти подростки, сообщите об этом по номерам 112 или 8(960)131-97-08.

Пока никто не знает, где могут находиться подростки

Пока никто не знает, где могут находиться подростки

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожилая жительница Воронежской области потерялась в лесу, куда отправилась за грибами
В ночь на 10 августа в Воронеже гаишники будут останавливать всех водителей
Под Воронежем пройдет третий фестиваль «Хоперские байки»
В Воронеже вновь столкнулись маршрутные автобусы
В Воронежской области женщина проиграла на виртуальной бирже два миллиона
В Воронеже загорелся балкон многоэтажки
В Воронежской области разыскивают водителя, сбившего насмерть пешехода
Суд потребовал восстановить работу полотенцесушителя в многоэтажном доме в центре Воронежа
В Воронеже в детской больнице появилось оборудование для выявления нарушений работы мозга
Воронежский «Буран» приглашает болельщиков на открытую тренировку
В Воронеже могут вернуть пешеходный переход у Центрального рынка
В Ленинском районе недосчитались больше 5 тысяч табличек с номерами домов и названиями улиц
В Воронеже отключат воду в двух торговых центрах и в одной многоэтажке
Родственники сбитого под Воронежем велосипедиста разыскивают свидетелей аварии
Подозреваемого во взятке экс-замруководителя ГУ МВД по Воронежской области оставили на свободе до суда
Спасатели предупредили о резком усилении ветра в Воронеже 10 августа
В Воронеже от детского сада миловидная семья угнала коляску
"Собачники" в меньшинстве: Воронеж назвали городом кошек
В Воронеже наркокурьера поймали, когда он делал «закладку»
В Воронеже на выходных жару сменит дождь с грозой
В Воронеже неадекватный мужчина продолжает задирать женщинам юбки
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 14,54 % по полисам инвестиционного страхования жизни от УРАЛСИБ Жизнь
Пенсионера из Воронежской области обворовали прямо в отделении банка