2019-08-01T12:06:29+03:00
Общество

В Воронеже снова оштрафовали торговую сеть "Пятерочка"

Чиновники требуют, чтобы ее вывеска не нарушала дизайна улицы
Елена ФЕДЯШЕВА
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Административная комиссия Ленинского района на последнем заседании рассмотрела 62 протокола о правонарушениях и наложила на виновных штрафов на 175 тысяч рублей. Среди них оказались водитель «Газели», изуродовавший газон (мы писали о нем вчера) и несколько торговых предприятий.

Например, пять штрафов по три тысячи рублей выписали магазинам торговой сети «Пятерочка» за нарушение требований дизайн-регламента при размещении фирменной вывески. Ранее аналогичные санкции применяли к магазину этой сети на территории Центрального района.

Среди тех, кому назначили наказание, был владелец павильона, продающего плодоовощную продукцию, который прямо на тротуаре разместил холодильник, при этом повредив дорожку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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