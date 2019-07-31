2019-07-31T15:03:48+03:00
Общество

В Воронеже за хамскую парковку на газоне на 5 тысяч оштрафовали владельца «ГАЗели»

Водитель испортил новое покрытие в Ленинском районе
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой администрации Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой администрации Воронежской области.
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В Воронеже местные жители сфотографировали хамскую парковку «ГАЗели» на газоне на улице 20-летия Октября. Снимок они отправили в мэрию города. Нарушителя быстро установили. Об этом сообщили в горадминистрации в среду, 31 июля.

Сотрудники управы Ленинского района выяснили, что машина зарегистрирована за одной из рекламных компаний. На юридическое лицо составили протокол об административном нарушении. Его рассмотрели накануне, 30 июля на заседании районной административной комиссии.

В соответствии с положениями ст. 33.1. Закона Воронежской области «Об административных правонарушениях на территории Воронежской области» нарушитель оштрафован на пять тысяч рублей. В ходе заседания представитель компании полностью признал вину и заверил управу района в готовности восстановить испорченный газон.

- За это должно быть стыдно. Люди, которые позволяют себе такое, просто не любят свой город. Поэтому управы районов города всегда в таких ситуациях будут прилагать максимум усилий, чтобы нарушители понесли наказание за содеянное, - прокомментировали в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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