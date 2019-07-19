Начался демонтаж фасада "Пятерочки", испортившего облик Воронежа

СЕГОДНЯ 15:22 2019-07-19T16:22:54+03:00

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На Кольцовской начался демонтаж фасада "Пятерочки", который многие горожане сравнивали с мавзолеем. Огромная красно-серая стена никак не вписывалась в дизайн-регламент городского центра. Мэрия была готова приступить к принудительному демонтажу. Однако, как рассказывает в соцсети глава пресс-службы мэрии Никита Чеботарев, "торговая сеть внезапно настроилась на конструктивный диалог".

Представители "Пятерочки" обратились в управление главного архитектора, чтобы разработать соответствующую правилам отделку магазина.

Между тем, в центре Воронежа пока осталась еще одна проблемная "Пятерочка" - магазин на Заставе. По словам представителя мэрии, в ее отношении также проводится работа. "Уведомление сетью получено. Они ведут работу по созданию и согласованию решения, которое не будет портить облик города".

Как сообщают в управе Центрального района, за время действия дизайн-регламента демонтировали уже свыше 1500 вывесок, баннеров и конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU