Экс-главу департамента культуры Воронежской области подозревают в махинациях с гонорарами московских звезд

СЕГОДНЯ 18:53 2019-07-24T18:57:17+03:00

По неофициальной информации, Эмилия Сухачева и ее родственник на бумаге завысили выплаты артистам, участвовавшим в «Рождественских встречах» 2019 года

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Появились новые подробности, касающиеся уголовного дела экс-главы департамента культуры правительства Воронежской области Эмили Сухачевой. По данным «Коммерсанта», бывшей чиновнице и ее 39-летнему родственнику инкриминируют махинации с гонорарами московских звезд, выступавших на «Рождественских встречах» 2019 года.

Напомним, «Рождественские встречи» - благотворительный вечер, в котором участвуют первые лица Воронежской области, на нем собираются деньги для поддержки одаренных детей. По официальным данным, в 2019 году меценаты пожертвовали 78 миллионов рублей. На это светское мероприятие приглашают московских звезд. В 2019 году ведущими бала были Анна Снаткина и Максим Матвеев, также на нем пели Евгений Дятлов и Игорь Саруханов. А аукционом «заведовал» Юрий Стоянов.

На "Рождественских встречах" 2019 года для одаренных детей собрали 78 миллионов рублей.Фото: с портала правительства Воронежской области.

Так вот, по данным источников «Коммерсанта», следователи подозревают, что на всех этих уважаемых людях и сделали свой гешефт Эмилия Сухачева и ее родственник, который выполнял роль импрессарио, то есть, договаривался о выступлениях со звездами. Махинация была проста – гонорары московских артистов в официальных отчетах завысили на сумму от 500 до 700 тысяч рублей, и эту самую разницу присвоили.

В то же время третий фигурант дела 48 лет от роду, видимо, исполнял чисто техническую роль, выступая, так сказать, финансовым оператором.

Напомним, Эмилия Сухачева ушла с поста руководителя департамента культуры 5 июля. Для многих это стало неожиданностью, объяснившейся ее скорым задержанием. На днях Сухачеву отпустили домой под подписку о невыезде. На данный момент исполняет обязанности главы департамента ее бывший заместитель Мария Мазур.

Сумма, инкриминируемая Сухачевой и ее подельникам, по меркам высших чиновников (пусть даже и воронежских), очень мала. Поэтому упорно ходят слухи, что она просто перешла дорогу кому-то влиятельному, и не за горами возможна новая схватка за близость к финансовым потокам, задействованным при организации культурных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU