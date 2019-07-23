Стало известно, какую сумму похитила экс-глава департамента культуры Воронежской области
Напомним, Эмилия Сухачева 5 июля была досрочно уволена со своего поста
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Более 500 тысяч рублей – столько похитила 43-летняя экс-сотрудница департамента культуры Воронежской области вместе со своим родственником и приятелем. Об этом 23 июля сообщили в ГУ МВД по Воронежской области. Деньги должны были пойти на проведение в 2019 году одного из мероприятий. Организацией как раз занималась чиновница.
Теперь речь идет о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Эмилии Сухачевой грозит до 6 лет лишения свободы. До этого 5 июля она была досрочно уволена с поста руководителя департамента культуры.
ИСТОЧНИК KP.RU