Экс-главу департамента культуры Воронежской области отпустили домой

СЕГОДНЯ 17:13 2019-07-23T17:24:09+03:00

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Следователи не нашли оснований для изоляции от общества экс-руководителя областного департамента культуры Эмилии Сухачевой. Сегодня, 23 июля, она получила подписку о невыезде. В СУ СКР по Воронежской области сообщают, что расследование дела о мошенничестве в особо крупном размере продолжается.

По данным ГУ МВД по Воронежской области, 43-летняя экс-сотрудница департамента культуры могла похитить более 500 тысяч рублей. Помогали ей родственник и его приятель. Деньги должны были пойти на проведение в 2019 году одного из фестивалей. Эмилии Сухачевой грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU