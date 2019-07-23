2019-07-23T15:51:29+03:00
Происшествия

Автомобиль "Городских парковок" угодил в ДТП на воронежском перекрестке

"Поло" на скорости ударил "Гольф"
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Скриншот из Instagram vrn.dtpСкриншот из Instagram vrn.dtp
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"Фольксваген-Поло", занятый фотоконтролем платных парковок в Воронеже, угодил в ДТП на перекрестке у Заставы. Движение автомобиля можно отследить на видео. Вот едет со стороны Средне-Московской в сторону Донбасской. Вот его спокойно пропускают два автомобиля. Вот его не пропускает третий...

И "Поло", и "Гольф", в который он на скорости врезался, получили серьезные повреждения. Водители, судя по всему, не пострадали: на видеозаписи они выходят из разбитых машин и спокойно пожимают друг другу руки.

Напомним, что 17 мая автомобиль фотоконтроля платных парковок угодил в ДТП со "Шкодой" на Красноармейском переулке. Ранее воронежцы жаловались, что машины "Горпарковок" массово нарушают ПДД. Штраф заплатил работник, который на улице Космонавтов развернулся через две сплошные. Позже лишился тысячи рублей и его коллега.

Момент ДТП с автомобилем "Горпарковок".Автомобильное сообщество Воронежа. https://vk.com/vrndtp

ИСТОЧНИК KP.RU

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