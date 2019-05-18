Автомобиль фотоконтроля платных парковок угодил в ДТП в Воронеже

СЕГОДНЯ 10:55 2019-05-18T10:55:42+03:00

Горожане встретили эту, на первый взгляд, не самую значительную новость в социальных сетях с большим «энтузиазмом» Фото: СОЦСЕТИ

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Воронежцы 17 мая сфотографировали автомобиль фотоконтроля платных парковок, угодивший в ДТП в переулке Красноармейский. Снимки накануне появились в сообществе «Аварии |ДТП|Воронежа». Служебный Volkswagen Polo лишился бампера и фары, столкнувшись с автомобилем Skoda. К счастью, авария оказалась не столько серьезной - никто из участников не пострадал.

Горожане встретили эту, на первый взгляд, не самую значительную новость в социальных сетях с большим «энтузиазмом». Некоторые так и вовсе восприняли аварию с участием автомобиля «Горпарковокок», как некое «возмездие» за штрафы.

Напомним, это далеко не самое громкое событие вокруг платных городских парковок. Например, недавно их начали переименовывать. Дело в том, что «Городские парковки» еще 9 января получили предупреждение от антимонопольщиков по поводу названия. 6 мая антимонопольщики рассмотрели административное дело и признали фирму виновной в недобросовестной конкуренции.

А воронежцы стали жаловаться, что машины фотоконтроля платных парковок массово нарушают правила дорожного движения. Так, за свою безответственность поплатился работник, который на улице Космонавтов развернулся через две сплошные. Позже заплатить тысячу рублей пришлось и его коллеге.

ИСТОЧНИК KP.RU