2019-07-22T14:43:44+03:00
Происшествия

Уголовное дело виновника аварии вертолета под Воронежем закрыли

51-летний мужчина заплатит штраф – 100 тысяч рублей [видео, фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Вертолет после аварии годился только на металлолом.Вертолет после аварии годился только на металлолом.Фото: из архива «КП»
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Каширский районный суд, похоже, поставил точку в истории с, надеемся, последним крушением геликоптера вертолетного клуба «Солнечный».

Напомним, 16 мая около 11 часов утра в трех километрах от села Круглое Каширского района 51-летний житель Курской области, летевший на вертолете Robinson R44, не справился с управлением. Геликоптер рухнул на землю. К счастью, пилот серьезных травм не получил. А вот вертолет, стоивший 16 миллионов рублей, получил такие повреждения, что ремонту уже не подлежал. Компенсацию за геликоптер выплатила страховая компания.

Пилот вертолета, к счастью, серьезно не пострадал. Фото: из архива «КП»

Пилот вертолета, к счастью, серьезно не пострадал.Фото: из архива «КП»

В ходе следствия сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ выяснили, что пилот вертолета слишком поздно увидел электропровода. Чтобы избежать столкновения с ними, повернул вправо и снизился. Этот маневр привел к неуправляемому вращению вертолета, из-за чего он столкнулся с деревом и опрокинулся.

В отношении 51-летнего мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Ему грозило до двух лет лишения свободы. Однако суд учел, что пилот вертолета ранее не был судим, по месту работы характеризуется положительно, что он – участник боевых действий. И прекратил уголовное дело. Мужчина отделался штрафом – 100 тысяч рублей. Впрочем, в законную силу постановление суда пока не вступило.

Напомним, это была уже третья подобная авария за последние три года. 7 августа 2016 года вертолет клуба «Солнечный», выполнявший прогулочный полет, жестко сел на воду реки Воронеж в Рамонском районе. Пять человек оказались в больнице. По данным силовиков, вертолет зацепился за провода и упал. А 29 сентября 2017 года аналогичный вертолет «Солнечного» рухнул в Якутии. Пилота из-за сложных погодных условий нашли только через несколько дней.

Видео жесткой посадки вертолета в Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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