Медики рассказали о состоянии людей, перевернувшихся в микроавтобусе в Воронежской области

СЕГОДНЯ 17:14 2019-07-12T17:14:09+03:00

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6 июля в Бобровскую районную больницу доставили четырех мужчин, после того как микроавтобус «Мерседес-Бенц Спринтер» съехал с дороги в кювет и перевернулся. Напомним, ДТП случилось 6 июля в 6.55 на 594 км автодороги М4-«Дон». Всего в автобусе находилось 12 человек - все граждане Азербайджана.

- Всем оказали необходимую медицинскую помощь. Один пациент в госпитализации не нуждался, его направили на амбулаторное лечение в поликлинику по месту жительства. Еще одного пациента в этот же день специализированная бригада центра медицины катастроф доставила в воронежскую больницу, он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, - сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения

10 июля одного из пострадавших в аварии выписали из Бобровской РБ. Однако в больнице продолжает лечение еще один пациент. Медики отмечают, что угрозы его жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU