В перевернувшемся в Воронежской области микроавтобусе было 12 граждан Азербайджана

Водитель и двое пассажиров доставлены в Бобровскую районную больницу после того, как микроавтобус «Мерседес-Бенц Принтер» съехал с дороги в кювет и перевернулся. Всего же, по данным регионального ГУ МВД России, в аварии пострадало десять человек - большинству была оказана помощь амбулаторно.

Напомним, ДТП случилось 6 июля в 6.55 на 594 км автодороги М4-«Дон». Всего в автобусе находилось 12 человек - все граждане Азербайджана.

По пока не подтвержденной версии, 33-летний водитель мог потерять управление после разгерметизации одного из колес. Однако инспекторы уточнили, что точная причина ДТП не установлена - проводится проверка.