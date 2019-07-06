2019-07-06T16:30:01+03:00
Происшествия

В перевернувшемся в Воронежской области микроавтобусе было 12 граждан Азербайджана

Всего в результате аварии пострадало десять человек
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Водитель и двое пассажиров доставлены в Бобровскую районную больницуВодитель и двое пассажиров доставлены в Бобровскую районную больницуФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

Водитель и двое пассажиров доставлены в Бобровскую районную больницу после того, как микроавтобус «Мерседес-Бенц Принтер» съехал с дороги в кювет и перевернулся. Всего же, по данным регионального ГУ МВД России, в аварии пострадало десять человек - большинству была оказана помощь амбулаторно.

Напомним, ДТП случилось 6 июля в 6.55 на 594 км автодороги М4-«Дон». Всего в автобусе находилось 12 человек - все граждане Азербайджана.

По пока не подтвержденной версии, 33-летний водитель мог потерять управление после разгерметизации одного из колес. Однако инспекторы уточнили, что точная причина ДТП не установлена - проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
19-летний воронежец на «Мерседесе» насмерть сбил пешехода и свалился с моста
В Воронеже во время остановки рейсового автобуса пропал мужчина
На Адмиралтейской площади магистры ВГУ в мантиях получили долгожданные дипломы
Воронежцы не верят или считают слишком дорогим возможное строительство канатной дороги
Коллекторская фирма тайно записывала разговоры с воронежцами
В Северном микрорайоне Воронежа повязали очередного «закладчика»
Грабитель напал на прихожанку прямо на территории храма в Воронежской области
В Воронежской области число банковских карт в полтора раза больше, чем самих жителей
Роман Асхабадзе раскрыл бюджет воронежского «Факела»
В Воронеже разыскивают лже-полицейского, забравшего у пенсионерки 250 тысяч рублей
В Воронеже у парка «Танаис» насмерть сбили пенсионера
Федеральные компании могут занять рынок пассажирских перевозок в Воронеже
Водитель самоходной косилки переехал лежащего в траве человека в Воронежской области
Под Воронежем пройдет 17-й фестиваль "Рамонский родник"