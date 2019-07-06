На воронежской трассе перевернулся микроавтобус «Мерседес»: три человека госпитализировано

СЕГОДНЯ 09:39 2019-07-06T11:13:54+03:00

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В Бобровском районе 6 июля в 6.55 микроавтобус «Мерседес-Бенц Принтер» съехал с дороги в кювет и перевернулся. ДТП случилось на 594 км автодороги М4-«Дон». Автомобиль двигался в сторону города Ростов-на-Дону. Почему 33-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением, предстоит выяснить полиции.

- В результате ДТП водитель и двое пассажиров доставлены в Бобровскую районную больницу. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - прокомментировали в ГУ МВД по Воронежской области.

Как уточнили в пресс-службе управления, по предварительным данным, всего в микроавтобусе было восемь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU