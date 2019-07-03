Мэрия Воронежа: «Ремонт Северного моста завершится к 17 августа»

СЕГОДНЯ 13:38 2019-07-03T14:02:35+03:00

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Мэрия Воронежа внесла ясность в ситуацию со сроками окончания ремонта Северного моста. Выяснилось, что работы по замене деформационных швов можно ускорить, но не на месяц (как того хотел губернатор), а на две недели.

Напомним, в этот понедельник на планерке в правительстве области Александр Гусев распорядился как минимум на треть раньше срока сдать весь мост в эксплуатацию. Ранее мэрия сообщала, что ремонт стороны моста, ведущей с правого на левый берег (начался в середине прошлого месяца) должен был завершиться 25 июля. Затем дорожники приступят к ремонту противоположного направления, который должен был продлиться до конца августа.

- Замена деформационных швов на Северном мосту ведется в круглосуточном режиме. По поручению губернатора Воронежской области Александра Гусева проработаны дополнительные меры для того, чтобы завершить процесс раньше. Технологией предусмотрен большой объем бетонных работ. Бетону на набор прочности требуется продолжительное время – в идеале до 28 дней, минимум 7. Этим и обусловлена длительность ремонта. В настоящее время, по информации подрядной организации, график работ скорректирован. Если не случится сбоев в поставке материалов швов заводом-изготовителем, ремонт может быть завершен к 17 августа, то есть на две недели раньше срока, – рассказали в пресс-службе администрации города. - В настоящее время исполнитель работ ждет поставку всего объема деформационных швов, который необходим для завершения работ на мосту. Они должны прийти от завода-изготовителя до конца этой недели.

ИСТОЧНИК KP.RU