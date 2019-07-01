2019-07-01T15:21:48+03:00
Общество

Воронежский губернатор распорядился завершить ремонт Северного моста раньше срока

Планировалось, что работы продлятся до конца лета
Татьяна МИСТЮКОВА
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Сейчас разрешенной для передвижения является часть моста, ведущая с левого на правый берег.Сейчас разрешенной для передвижения является часть моста, ведущая с левого на правый берег.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Сегодня на планерке в правительстве области глава региона Александр Гусев распорядился завершить ремонт Северного моста раньше срока. Напомним, планировалось, что работы по замене деформационных швов должны были продлиться до 30 августа.

Так, с середины прошлого месяца начался ремонт части моста, ведущей с правого на левый берег. Работы здесь должны завершиться 25 июля. Затем дорожники приступят к ремонту противоположного направления.

И хотя по заверениям рабочих ремонт идет круглые сутки, губернатор считает, что его можно ускорить и завершить за месяц.

Из-за того, что весь поток должен двигаться по одной стороне моста, здесь нередко возникают ДТП и пробки. Например, сегодня было парализовано движение фактически всего левого берега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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