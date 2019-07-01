Из-за аварии на Северном мосту район улицы Остужева в Воронеже встал в пробке

СЕГОДНЯ 10:21 2019-07-01T10:21:13+03:00

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Бытует мнение, что утро понедельника легким не бывает. В Воронеже понедельник, 1 июля, эту истину в очередной раз оправдал. Утром, когда поток машин направился из Железнодорожного района в центр, улица Остужева, 25 Января и Переверткина оказались парализованы. Горожане больше часа стояли в двухкилометровой пробке.

А, когда, наконец, въехали на Северный мост, то увидели причину затора. На левой полосе в сторону правого берега стояла белая «Лада Веста» с разбитым боковым зеркалом. Второй участник ДТП, также с отломанным зеркалом, скрылся с места. Опасаясь его заявления в полицию, водитель «Весты» остался на месте ждать сотрудников ГИБДД. Тем временем на узкой из-за ремонта деформационных швов переправе образовалась огромная пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU