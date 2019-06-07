В Воронеже половину Северного моста перекроют до конца лета

СЕГОДНЯ 12:53 2019-06-07T13:42:14+03:00

Скоро можно будет ездить только по половине Северного моста. Фото: из архива «КП»

В это время там будут ремонтировать деформационные швы

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В мэрии Воронежа сообщили о планах по ремонту деформационных швов на Северном мосту. Напомним, на их качество водители стали жаловаться еще с начала весны.

И тут неприятная новость для людей, часто ездящих через Северный мост. Из-за ремонта половину переправы будут перекрывать. Причем в два захода. Каждый из них протяженностью больше месяца.

С 17 июня по 25 июля закроют движение транспорта и запретят идти пешеходам по стороне Северного моста, ведущей с правого берега на левый. В это время организуют движение по четырем полосам на другой стороне переправы (по две в каждом направлении). Пешеходы смогут идти по тротуару на открытой половине моста.

С 26 июля по 30 августа после окончания ремонта первой половины моста закроют вторую, ведущую с левого берега на правый. На той стороне, где деформационные швы уже приведут в порядок, также сделают четырехполосное движение и тоже по две полосы в каждом направлении. Соответственно и пешеходы смогут идти по тротуару по отремонтированной части моста. Другая половина переправы будет для них закрыта.

В мэрии, предваряя возможные жалобы на то, что никто ничего не делает, также сообщили, что ремонт будут вести круглосуточно, но технологический процесс не всегда потребует присутствие на мосту большого числа рабочих. К примеру, бетону после заливки необходимо время на застывание и на набор прочности.

ИСТОЧНИК KP.RU