2019-06-21T15:56:19+03:00
Общество

Главой администрации района Воронежской области стал поэт-спортсмен

Павел Чибисов приступил к обязанностям руководителя с 21 июня
Яков СТРОГОВ
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Кандидатура Павла Чибисова получила одобрение на самом высоком уровне - у губернатора Александра Гусева.Кандидатура Павла Чибисова получила одобрение на самом высоком уровне - у губернатора Александра Гусева.Фото: с портала правительства Воронежской области.
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В Терновском районе ожидаемо завершились выборы главы администрации. 18 июня местные народные депутаты единогласно проголосовали за Павла Чибисова, фактически занимающим этот пост еще с 24 апреля, только в качестве и.о. К обязанностям главы администрации он приступил с 21 июня. Если не случится никаких ЧП, Чибисов проработает на этом посту ближайшие пять лет – именно на этот срок рассчитан контракт.

Напомним, Павел Чибисов – личность весьма колоритная. До назначения и.о. главы администрации он работал главой села Тишанка Таловского района. Чибисов - автор трех поэтических сборников, победитель всероссийского поэтического турнира «Стихоборье». Новый глава – титулованный спортсмен, многократный победитель чемпионатов ЦФО и всероссийских соревнований по пауэрлифтингу. Чемпион Европы IPL/СПР по народному жиму и чемпион мира по народному жиму WPA/AWPA 2016 года. Павел Чибисов - один из победителей открытого конкурса управленцев Воронежской области «Команда будущего», который прошел в 2018 году. Новый глава администрации Терновского района женат, воспитывает двоих детей.

Павел Чибисов пообещал в 2019 году отремонтировать здания ДК в селах Народное, Русаново и Братки, поставить новые уличные фонари в Козловке и Народном. В планах также строительство водопровода в Липягах и Александровке.

Между тем у бывшей главы администрации Ирины Беловой все далеко не так хорошо. Уголовное дело в отношении нее находится в стадии расследования. Чиновницу подозревают в незаконном предпринимательстве. По версии следователей, экс-глава через руководителей поселений оказывала давление на пайщиков местных участков, вынуждая их сдавать земли в аренду «близкой» ей фирме ООО «Фруктовый сад». Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы ФСБ. До суда Белова находится на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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