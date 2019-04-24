Район Воронежской области возглавил поэт-чемпион

СЕГОДНЯ 19:40 2019-04-24T19:44:36+03:00

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В среду, 24 апреля, исполняющим обязанности главы Терновского района назначили Павла Чибисова. До этого районом «рулила» Татьяна Носова. Также в качестве и.о. Носова ранее была заместителем главы по производственным вопросом.

Пост главы села стал вакантным после того, как с него ушла в феврале 2019 года Ирина Белова. Во время ее руководства Терновский район сотрясали скандалы с местными предпринимателями. То Сергей Новичихин обвинит главу и ее мужа в попытках «отжать» его птицефабрику, то фермер Андрей Цветков станет жертвой беспредельного «наезда», в результате которого окажется в больнице с огромными синяками на лице. Ирина Белова заявляла, что бизнесмены винят ее в том, что не могут вести свое дело как следует. А потом ей так надоели заезжие журналисты, что она попросту от них сбежала. Тем не менее начальство ее деятельность устраивала, но то ли женщина устала от бремени власти, то ли были на это какие-то другие причины. Официальная причина отставки - проблемы со здоровьем. Итог – район остался без полноценного главы на неопределенный срок.

Зато сейчас терновцы заполучили и.о. хоть куда. Павел Чибисов, до последнего назначения бывший главой села Тишанка Таловского района, автор трех поэтических сборников. И не каких-нибудь лишь бы что напечатать. Чибисов - победитель всероссийского поэтического турнира «Стихоборье». А еще новый глава - спортсмен. Да еще какой! Многократный победитель чемпионатов ЦФО и всероссийских соревнований по пауэрлифтингу. Чемпион Европы IPL/СПР по народному жиму и чемпион мира по народному жиму WPA/AWPA 2016 года. Терновчанок, у которых появились на его счет разные мысли, спешим уведомить – Павел женат, есть дети, целых двое.

18 июня руководителя администрации окончательно определят по конкурсу. Но и тут у Чибисова есть мощный опыт. Он - один из победителей открытого конкурса управленцев Воронежской области «Команда будущего», который прошел в 2018 году. Под мощной рукой нового управленца, глядишь, и утихнут скандалы.

ИСТОЧНИК KP.RU