Глава администрации Терновского района Воронежской области ушла в отставку

СЕГОДНЯ 15:41 2019-02-21T16:01:04+03:00

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В четверг, 21 февраля, на сессии народных депутатов Терновского района приняли решение об отставке местной главы администрации Ирины Беловой. Она проработала на этом посту с 2011 года. В 2017-м Совет народных депутатов продлил полномочия Беловой на пять лет. В администрации пояснили, что мотивом ухода с должности стало состояние здоровья чиновницы. Теперь исполняющим обязанности главы района назначили Татьяну Носову, ранее работавшую заместителем главы по производственным вопросам.

Ирина Белова бодро отчитывалась о валовых показателях развития сельского хозяйства районов на встречах как с бывшим губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым, так и с нынешним главой региона Александром Гусевым. Публичной критики ее работы со стороны руководителей не было, значит, в целом она высших чиновников устраивала. Чего нельзя сказать о предпринимательском сообществе района. Депутат Андрей Цветков и бизнесмен Сергей Новичихин жаловались на действия бывшего мужа Беловой. Якобы Цветкова избили по его наводке, а на птицефабрику Новичихина совершили «беспредельный» наезд. Депутата вскоре обвинили в сокрытии в декларации о доходах информации о его недвижимости. А на Новичихина и вовсе завели уголовное дело за то, что его работники недополучили зарплаты на 1,2 миллиона рублей.

Отметим, что в свою бытность на посту главы районы Ирина Белова с журналистами предпочитала не общаться, а был случай, когда она просто убегала от представителей СМИ через черный ход своего кабинета.

ИСТОЧНИК KP.RU