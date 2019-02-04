В Воронежской области за долги по зарплате у начальника арестовали машины и земельные участки

Прокурор Терновского района направил в мировой суд Грибановского района уголовное дело 61-летнего заместителя директора ООО «Никитовка» Сергея Новичихина. Мужчину, обвиняют по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Уголовное дело возбудили по материалам прокурорской проверки.

По версии следствия, с мая 2017-го по апрель 2018 года Новичихин, фактически являющийся директором птицефабрики, не выплатил зарплату 27 работникам на сумму почти 1,2 миллиона рублей. Хотя, по данным прокуратуры, предприятие в бедственном состоянии не находилось, деньги в кассе были.

В течение 2018 года прокурор Терновского района трижды вносил представления о необходимости погашения долгов, направил в суд четыре заявления о взыскании зарплаты. Тем не менее отдавать деньги людям руководитель не спешил.

- Деньги были на счетах. Руководитель объяснил, что они были нужны для того, чтобы расплатиться с другими предпринимателями и юридическими лицами, - сообщили в прокуратуре Терновского района. – Однако это не оправдание для того, чтобы задерживать зарплату. Для возмещения причиненного ущерба следователи наложили арест на имущество ООО «Никитовка» - земельные участки и имущество Новичихина, в том числе, на его автомобили.

Два года назад Сергей Новичихин сам обращался в правоохранительные органы – в полицию. По его версии, он отказал местной чиновнице во взятке в три миллиона рублей. Якобы за помощь в открытии бизнеса. После этого с ним поговорил ее муж-фермер. По словам Новичихина, он предложил пять миллионов за фабрику и убираться в Воронеж. Получив отказ, около семи вечера 26 января 2017 года фермер якобы приехал с приятелем пьяный и снова потребовал подписать документы о продаже, которые принес с собой. Новичихин опять отказался. По словам бизнесмена, собеседник пригрозил, что с ним разберутся другие люди.

Новичихин рассказал, что вскоре после этого в кабинет ввалились трое – на вид в возрасте от 28 до 35 лет. Один ударил кулаком в лицо, ткнул нож под ребро и сказал: «Слушай уважаемых людей, и все у тебя будет ровно». Его приятель в это время взял из ящика около 120 тысяч рублей, оставил всего 750. И прокомментировал: «Это тебе на развитие».

В полиции тогда сообщали, что организовали проверку по поводу заявления Новичихина. Однако никакого продолжения в виде уголовного дела не последовало.

Причину нынешней задержки зарплаты Сергей Новичихин пояснил так:

- В 2018 году из-за неблагоприятной ситуации на рынке мы продали яйца очень дешево. В итоге перед нами встал неприятный выбор – одновременно закупать зерно для птицы, платить зарплату и налоги мы не могли. Решили пока деньги пустить на первые два направления. В итоге образовалась задолженность перед налоговой в 480 тысяч рублей. У меня были арестованы все счета, в итоге я не имел возможности отдавать зарплату. Однако с суммой в 1,2 млн долга не согласен. В него включили и невыплаченную зарплату моему сыну, другу, которые ко мне претензий не имеют, многим отдавал в счет долга товар. По моим подсчетам, фактическая задолженность составляет 750 тысяч рублей. Сейчас у меня арестовали личные машины «Вольво», «Ауди», имущество птицефабрики, земельный участок под ней, автомобили, используемые в производстве, - «Ниву», «Волгу». На данный момент ворота предприятия закрыты. Птицы нет – последний раз мы закупали цыплят осенью 2017 года, поставщик нас подвел, они были хилые, из 75 тысяч пало тысяч 40, остальных раздали в счет уплаты тех самых долгов по зарплате и просто продали другим хозяйствам. Обидно за людей – на нашем предприятии работали жители сел Никитовка и Алешки, много молодежи. Сейчас, кто еще в силах, работает вахтовым методом в Москве, а те, кто постарше, случайными заработками перебиваются.