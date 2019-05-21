СЕГОДНЯ 20:19 2019-05-21T20:19:45+03:00

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В Воронежской области задержали бывшую главу Терновского района Ирину Белову. Об этом стало известно 21 мая. Чиновницу подозревают в незаконном предпринимательстве. Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы ФСБ. Сейчас она находится в Борисоглебском изоляторе временного содержания.

По версии следователей, экс-глава через глав поселений оказывала давление на пайщиков местных участков, вынуждая их сдавать земли в аренду «близкой» ей фирме ООО «Фруктовый сад».

Ирина Белова руководила Терновским районом с 2011 по февраль 2019 года. В настоящее время обязанности исполняет Павел Чибисов.

ИСТОЧНИК KP.RU