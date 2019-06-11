Две фирмы странным образом разделили торги на проекты воронежских дорог

СЕГОДНЯ 13:19 2019-06-11T13:26:52+03:00

Важно не только качество работ, но и их цена. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

В одной половине конкурсов побеждала одна компания, в другой - другая. А снижение цены было минимальным

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В УФАС Воронежской области заподозрили ООО "Центр-Дорсервис" и ООО "ГеоТехТранс" в нарушении Закона о защите конкуренции. По данным ведомства, обе компании не очень-то спешили снижать максимальную цену контракта при проведении торгов на дорожные работы.

Антимонопольщики заинтересовались итогами 12 открытых конкурсов на проектирование тоннелей, автомагистралей, улиц, развязок и других объектов. Общая стоимость контрактов - 137 миллионов рублей. Обе компании подавали заявки с минимальным снижением первоначальной стоимости - от 0,02 до 1,7%. В одной половине побеждала одна фирма, в другой - другая.

- Было установлено, что между ООО "Геоинформационные и транспортные технологии" и ООО "Центр-Дорсервис" был заключен договор доверительного управления долями. Кроме того, сотрудниками обеих организаций были одни и те же физические лица, - говорят в УФАС.

Ранее "Центр-Дорсервис" получил заказ на разработку проектной документации для дороги от Шишкова до Тимирязева. Цена контракта не снижалась - 10 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU