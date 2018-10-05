Как Воронеж будут спасать от пробок во время строительства развязки на Остужева

СЕГОДНЯ 13:20 2018-10-05T13:20:29+03:00

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В последнее время знак «Дорожные работы» стал неотъемлемым элементом городского пейзажа. На улицах центра светоотражающих жилетов было больше, чем деловых костюмов. Но вступила в свои права осень, куда-то попрятались фрезы и катки. Пожалуй, самое время подвести итоги и обозначить планы на следующий сезон - что мы и попросили сделать Олега Котова, руководителя городского управления дорожного хозяйства.

Олег Котов побывал в студии радио "КП в Воронеже" 97.7 FMФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Куда потратили сэкономленные деньги

В этом году по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали сто улиц. Какие адреса попадут в проект в 2019 году, пока неизвестно. Дело в том, что деньги выделяются из федерального и областного бюджетов не на один только Воронеж, а на всю агломерацию, куда входят ближайшие районы.

- Есть сомнения по поводу качества асфальта на улице Плехановской (1), - отметил Олег Котов. - Пока заключения по ровности у меня нет, тем не менее, дефекты видны, и они будут еще сильней проявляться и осенью, и весной следующего года. То же самое относится к проспекту Революции (2), а также проспекту Патриотов (3), где появилась сильная колейность.

Точки прошедших и будущих дорожных работФото: Яндекс.Карты

Впереди, кстати, публичные слушания, на которых горожане смогут заявить о проблемных улицах (дата проведения будет объявлена на сайте мэрии).

Во время работ по федеральной программе кое-где удалось сэкономить. На некоторых участках, например, не потребовалось менять бордюры. На сэкономленные деньги отремонтировали дорогу в Шилово - подъезд от улицы Острогожской к плотине водохранилища. В планах на ближайшие годы – расширение участка от переезда до отмыкания дороги на плотину. Стоит задача развязать транспортные узлы, сделав по две полосы в каждом направлении.

Другие объекты, которые отремонтировали на сэкономленные деньги – съезды по сторонам от железной дороги у развязки на 9 Января – Антонова-Овсеенко – Героев Сибиряков (4). Как отметил Олег Котов, теперь не будет разрыва между участком, отремонтированном в 2017 году, и свежим покрытием на развязке. Мы, кстати, спросили, закончилась ли работа над этим объектом?

- Задачу, поставленную мэром, мы выполнили – открыли движение в 6 утра 1 сентября. Сняли ту проблему, которая существовала на протяжении полутора лет, которая вызывала справедливое недовольство жителей и гостей города – заторы, - пояснил Олег Котов. - До конца октября на развязке будут продолжаться работы, которые уже не влияют на функционирование развязки: отделка, засев трав, высадка деревьев и так далее. Что касается дальнейшего расширения участка улицы 9 Января от остановки «Колледж» до остановки «Общежитие» (5) - да, оно напрашивается. Но пока это не планы следующего года.

Развязку три года ждут?

В прошлом году в областном департаменте транспорта и автодорог обозначили концепцию развития Воронежа. Запланировали огромную кольцевую, подобную МКАД, новые развязки и мосты. Как сказал Олег Котов, работы в рамках этой концепции продолжаются, пусть и не так быстро, как хотелось бы.

Пример – создание дублера Московского проспекта (6), который пройдет через Солнечную, проспект Труда, 9 Января и Свободы. Проектную документацию по этому объекту уже заказали. Другая дорога, которая тоже призвана разгрузить Московский проспект – новый путь от Шишкова до Тимирязева (7) с выходом на Березовую рощу.

- Это уникальный объект, - сообщил Олег Котов. - Нам удалось договориться с основными застройщиками района. Три компании поучаствуют в оплате работ за проектно-сметную документацию. Каждый участник, в том числе и городская администрация, вкладывают по 2,5 миллиона равными частями. На моей практике, это первый такой опыт.

Другой элемент глобальной концепции – развязка на Остужева (8).

- Первый ее проект был разработан в 2013 году. На сегодня он в какой-то мере устарел. Мы разместили на торги корректировку документации, чтобы потом не было неожиданностей, - рассказал Олег Котов. - Сама развязка не претерпит значительных изменений в плане конфигурации. В районе гипермаркета «Линия» после въезда на левый берег начнется эстакада, которая пройдет над Ленинским проспектом, далее - к путепроводу над железной дорогой. Завершаться она будет на пересечении Остужева и Минской развязкой в виде клеверного листа.

Кстати, будущую развязку уже учли во время создания технико-экономического обоснования системы метро. Как отметил Олег Котов, будет полная состыковка: ветка метро и автодорога пройдут параллельно.

- Это достаточно большое, трудоемкое и финансовоемкое сооружение. Запланированный срок возведения – три года. Но высшее руководство области поставило задачу максимально сократить сроки и, соответственно, неудобства для пользователей дорог. Рассматриваем варианты объезда места работ. Например, между улицами Землячки и Минской (9) может появиться новая дорога. Планируется также развитие направлений по улицам Суворова, Добролюбова. Есть еще некоторые наработки, которые находятся в стадии обсуждения.

Один виадук – хорошо, два - лучше

На страницах «Комсомолки» мы не раз говорили о плачевном состоянии двух виадуков, на которых еще сохранились трамвайные рельсы. Речь о путепроводах на улице 9 Января - у дворца культуры (10), а также на улице Ленина - у остановки «Работница» (11).

- Если не оба, то хотя бы один из этих объектов мы начнем в 2019 году, - пообещал Олег Котов. - Проектная документация практически готова, она проходит согласование в Главгосэкспертизе. Сдерживающим фактором пока являются объемы финансирования.

Мы спросили: как избежать заторов во время работы на этих виадуках?

- Движение по путепроводам полностью закрываться не будет – лишь ограничиваться. Мы прекрасно понимаем, что альтернативного переезда через железнодорожные пути нет. Поэтому будем работать поэтапно с перекрытием отдельных полос. Все начнется с демонтажа трамвайных рельсов и работы именно в этой части путепровода, после чего планируем переход сначала на левую сторону, потом на правую.

В управлении дорожного хозяйства ведут работу и по другим транспортным узлам. В ближайших планах, например, дорога от микрорайона «Гардарика» с выходом на проспект Патриотов (12). Быть может, благодаря новому пути наконец задышит застрявший в заторах Тепличный.

В ТЕМУ

Подрядчику пришлось перекладывать асфальт

Особенности выполнения работ по программе «Безопасные и качественные дороги» изучала межведомственная комиссия. Мы спросили у Олега Владимировича, какие претензии к подрядчикам остались у проверяющих.

- Основными замечаниями были примыкания к существующей улично-дорожной сети, - сообщил Олег Котов. – Также был ряд замечаний по дорожной разметке. Многие из них устранялись в течение одной рабочей смены. Было несколько объектов, где проходило переустройство верхнего слоя. Где-то было несоответствие по коэффициенту уплотнения асфальто-бетонной смеси, где-то была недостаточная толщина покрытия. Пример - улица Одесская, где за счет средств подрядчика переделывали крупный участок.