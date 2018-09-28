В Воронеже выбрали подрядчика для дороги от Шишкова до Тимирязева

28 Сент. 14:37 2018-09-28T14:39:46+03:00

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Стало известно об итогах тендера на разработку проектной документации для дороги от Шишкова до Тимирязева. Неожиданностей не случилось: победил единственный участник торгов - фирма "Центр-дорсервис".

Цена контракта не снижалась - 10 миллионов рублей. Как рассказал руководитель управления дорожного хозяйства Воронежа Олег Котов, власти города оплатят из этой суммы 2,5 миллиона. Остальные деньги выделят три компании, которые активно застраивают этот район.

- На моей практике это первый такой опыт, - рассказал Олег Владимирович в эфире радио "КП" 97.7 FM. - Уникальность объекта в том, что нам удалось договориться с основными застройщиками района и они финансово поучаствуют в оплате выполненных работ на проектно-сметную документацию.