2019-06-07T20:14:59+03:00
Происшествия

14-летняя девочка, сбитая на воронежском переходе: «Эту дорогу теперь обхожу стороной»

Перекресток 9 Января и Торпедо заслужил славу одного из самых опасных для пешеходов
Станислав ШЕВЧЕНКО
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До подключения светофора еще долго.До подключения светофора еще долго.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В середине мая, уже после того, как городское управление транспорта проанонсировало установку светофора на перекрестке улиц 9 Января и Торпедо, рядом с ним на зебре произошло серьезное ДТП: сбили 14-летнюю школьницу. Мы связались с пострадавшей.

- После ДТП чувствую себя плохо, каждый день болит голова, теперь часто выскакивает чашечка правого колена, - рассказала девочка. - Сбили меня так: все машины остановились, пошла по пешеходному переходу. А сзади летел 54-й автобус. Он ударил БМВ, та отлетела в мою сторону. Меня пронесло несколько метров, потом я упала на асфальт. Дальше ничего не помню...

По словам девочки, виновник ДТП пока никакой компенсации не предложил: "Сейчас обращаемся в суд". По поводу того, с какими чувствами теперь переходит эту дорогу, сказала: "Я ее обхожу стороной. По этому переходу не перехожу, страшно очень".

К счастью, на опасном перекрестке уже начали установку светофора. (Ожидали, что работы оплатит застройщик расположенного по соседству жилого комплекса, но тот делать этого не спешил. В итоге пришлось выделять бюджетные средства.) Как говорят в управлении транспорта, на подключение может уйти длительное время: Беда этого места в том, что времени просто нет. Опасный переход продолжает калечить и убивать воронежцев.

ДТП с маршруткой на Торпедо.Автомобильное сообщество г. Воронежа https://vk.com/vrndtp

ИСТОЧНИК KP.RU

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