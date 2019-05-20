На опасном воронежском перекрестке сбили 14-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 16:06 2019-05-20T16:09:47+03:00

ПАЗ врезался в легковушку сзади, ту отбросило на пешехода

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Сегодня, 20 мая, примерно в 10.30 у перекрестка улиц 9 Января и Торпедо произошло жесткое ДТП. Маршрутный автобус ПАЗ, за рулем которого была 53-летняя женщина, не остановился, когда перед ним замедлилась легковушка БМВ (на ней ехал 56-летний мужчина). Последовал удар.

- После столкновения иномарку отбросило на пешеходный переход, который в это время пересекала 14-летняя девочка, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Несовершеннолетняя получила травмы, ее госпитализировали.

В очередной раз напомним, что это место - одно из самых опасных для пешеходов. Всякая попытка пересечь зебру через шесть полос может закончиться гибелью. ДТП с серьезными последствиями происходят тут едва ли не каждую неделю.

Застройщик домов по соседству с перекрестком не стал заботиться об установке светофора. В ближайшее время этим должно заняться городское управление транспорта. Но пока установка объекта не началась, будут пополняться больницы и морги.

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ДТП с маршруткой на Торпедо.Автомобильное сообщество г. Воронежа https://vk.com/vrndtp

ИСТОЧНИК KP.RU