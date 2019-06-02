2019-06-02T00:41:14+03:00
Звезды

Воздушное шоу и салют: в Воронеже стартовал IX Платоновский фестиваль

В первый день также открылись три выставочных проекта и показали два спектакля
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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КосмосКосмосФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В первый день лета в Воронеже открылся девятый Платоновфест. Начало фестиваля искусств было по истине феерическим. На Адмиралтейке показали представление «Космос» испанского высотного театра Grupo Puja! В мире их шоу уже посмотрели более миллиона человек.

Подъемный кран, сфера и восемь артистов на высоте девятиэтажного дома. Их кульбиты складывались то в молекулу воды, то в звезды - словно в калейдоскопе. Это было потрясающе красиво, а порой захватывало дух: вращения артистов на 40-метровой высоте, стремительное «падение»…

- Нет, мы не боимся, нам нравится. Самое главное в нашей работе – безопасность и сосредоточенность. У нас страховые лонжи и финансовая страховка. Очень большая, - признались испанцы. - Нам нравится гастролировать в России. В декабре выступали в Москве под снегом. Получилось очень поэтично. Нам и дождь нипочем: главное - чтобы были зрители, все остальное второстепенно.

- В девятый раз подряд в наш город пришел большой праздник искусства. Мы старались сделать его особенным, - сказал на церемонии открытия губернатор Александр Гусев. - Воронеж становится центром творчества, вдохновения, поиска. Фестиваль набирает обороты, поднимает планку, открывает новые возможности, осваивает новые пространства. Впервые будет воронежская программа - два наших театра подготовили премьерные спектакли, выступит фестивальный оркестр.

Первый день форума искусств оказалось весьма насыщенным: днем стартовал спектакль-марафон Льва Додина «Братья и сестры», открылись три выставочных проекта, в том числе из Русского музея, вечером показали оригинальный хореографический спектакль – в ближайшее время мы обо всем напишем. А завершился первый день Платоновфеста салютом на Адмиралтейке.

Всего в мероприятиях девятого Платоновфеста примут участие около 1000 артистов из 17 стран мира.

Платоновфест - 2019: воздушное шоу «Космос».Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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