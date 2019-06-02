Полеты на лонжах: воронежцам показали вертикальные танцы

СЕГОДНЯ 09:23 2019-06-02T09:23:46+03:00

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Первый день девятого Платоновского фестиваля был богат на воздушные танцы. На Адмиралтейке в небе парили испанцы с высотным театром. А в оперном над сценой вертикальные танцы устроил французский хореограф Мурад Мерзуки.

Мобильная 4-тонная конструкция, которую монтируют два дня, лонжи и системы противовесов – и 10 артистов, взлетающих над полом по отвесным башням. Спектакль «Вертикаль» впервые показали в России. Сложное синтетическое искусство, соединяющее хип-хоп, воздушную акробатику и боевые приемы.

- Смешение уличного искусства, с которого я начинал, с цирком и боксом - это отличительная черта моего стиля, моя фишка. Я самоучка. Учился на улице. В свое время хип-хоп дал мне свободу, раскрепощение, удовольствие выразить себя там, где сложно жить - найти место во французском обществе, где теперь меня оценивают как артиста, а не представителя мигрантов, - признался с улыбкой Мкрад Мерзуки. - Хип-хоп считали однодневной модой. Но 30 лет прошло, а он существует. Секрет его долголетия – все время расширение рамок. Это не законсервированное академическое искусство. Я не люблю оставаться в границах, люблю эволюционировать.

Каждый раз пробовать что-то новое - принцип работы хореографа.

- Как появился этот спектакль? Мне хотелось поднять танцоров над сценой, сделать воздушный танец. Было сложно представить и сконструировать башни, придумать, как поднять танцоров. Это самый сложный мой спектакль, идею было так трудно реализовать, что, думал, придется от нее отказаться. Придумали поднимать артистов на лонжах с противовесами. Но возникло много препятствий. Сначала артисты боялись высоты, у них кружилась голова, они теряли равновесие. И потом очень больно танцевать с этими альпинистскими «пристежками»! - поделился хореограф. - Три месяца - и танцоры привыкли. Но очень сильно выделялось оборудование. Нужно было сделать так, чтобы не настолько бросались в глаза приспособления, надо было внедрить их в костюмы танцоров. Чтобы зрители не обращали внимание на то, как устроен подъем, а на само представление!

Мурад МерзукиФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В итоге спектакль - филигранно отточенные рисунки уличных боев, любви, мечтаний. А может, и нет. Хореограф признался, что не закладывает в рисунок спектакля особенного смысла - каждый должен увидеть в танцевальной партитуре что-то свое.

- Меня критикуют за то, что я делаю шоу. Разница между искусством и шоу слишком призрачна.

ИСТОЧНИК KP.RU