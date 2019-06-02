2019-06-02T01:49:19+03:00
Звезды

В центре Воронежа размножили Платонова

На Советской площади открыли необычную инсталляцию
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Кольцова на Советской площади сменил Платонов. Девятый фестиваль искусств имени писателя удивил воронежцев необычной инсталляцией. Такого "слоеного" Платонова надо еще увидеть - он как и его шершавый язык, через который нужно «продраться», доступен не с любой точки. "Слои" складываются в портрет с определенного ракурса. Необычную уличную инсталляцию придумал для Платоновфеста столичный художник-муралист Артем Стефанов, который специализируется на оптических иллюзиях и пиксельных изображениях.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Многослойный пространственный портрет графический дизайнер создал по фотографии писателя - разбил портрет на слои на компьютере, потом его собрали из металлического каркаса и фанеры и вписали в городской рельеф.

- Я 15 лет занимаюсь уличным искусством. Делал разные проекты, но это пока моя самая большая инсталляция с расслаиванием, здесь 8 слоев, - рассказал автор.

Оптического Платонова воронежцы могут увидеть до конца Платоновфеста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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