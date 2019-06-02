2019-06-02T02:08:36+03:00
Звезды

Девятый Платоновфест испытывал воронежцев 6-часовым спектаклем

На гастроли приехала Лиза Боярская
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Елизавета Боярская в Воронеже.Елизавета Боярская в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В первый день лета в Воронеж пришел Платоновский фестиваль. Девятый по счету форум искусств снова испытал воронежцев. В этот раз на прочность. Платоновфест-2019 начался… шести часовым спектаклем. Таких воронежцы еще не видели. Но билеты на «марафон» раскупили: как никак «Братья и сестры» - постановка режиссера с именем - Льва Додина.

Масштабный спектакль, который привез в Воронеж Малый драматический театр - Театр Европы (Санкт-Петербург) - уже вторая версия режиссера по роману Федора Абрамова. Тяжелый спектакль о голодном военном времени, об убийственном труде крестьян северной деревушки, в основном женщин и детей, на благо фронта. Когда собрать в поле затоптанные колоски, чтобы прокормить малышей, каралось 10 годами лагерей. Актеры буквально вжились в судьбы своих героев, прочувствовав на себе все тяготы крестьянской доли.

"Братья и сестры". Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

"Братья и сестры".Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Мы погружались в ту эпоху – ездили в экспедицию на родину писателя, жили настоящей деревенской жизнью, топили баню по-черному, пекли шанежки в печах, ребята ходили на лесоповал, мы - на сенокос. Городские жители не представляют, что значит, к примеру, сеять восемь часов подряд. Идти по полю по жаре или под дождем. Мы час косили, так после этого попадали в траву. Это очень тяжелый труд. Это нужно иметь ручищи, здоровую спину. Мы только на капельку приблизились. Как мне жалко Варвару, не жалко ни кого из моих героинь, хотя почти у всех несчастная судьба, - рассказала актриса Елизавета Боярская. - Спектакль играли до нас 30 лет. Мы играем спектакль уже пять. Но он по-прежнему живой. Всегда есть, что обсудить. Появляются новые интонации. Мы каждый раз на гастролях репетируем до 2-4 утра. Это наша актерская жизнь, мы ее любим такой. Каждый раз новые вопросы - на которые мы отвечаем на следующем спектакле.

- Как вы выдерживаете 6-часовой марафон на сцене? Есть специальные приемы? - поинтересовалась «Комсомолка» у актрисы.

- Это все-таки не балетный марафон. Физических нагрузок нет. Эмоционально больная история. Но когда после спектакля ты чувствуешь себя изможденной, понимаешь, что все получилось. Ты опустошена, но на самом деле - очень наполнена. Маленькое чудо произошло! И для нас, и для зрителей шесть часов пролетают на одном дыхании, - ответила актриса.

Елизавета Боярская в Воронеже. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Елизавета Боярская в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Режиссер уверен, что про историю своей страны надо играть. Особенно сейчас, когда «все быстро забывается».

- Сейчас в моде иммерсивный театр. Театр якобы погружения зрителя в то, что происходит. Но мне кажется, что подлинный театр с момента рождения в античности был всегда иммерсивным, хотя там не обязывали зрителя говорить с артистом. Артист и так говорит со зрителем - душевно, интеллектуально. Чтобы зритель был погружен, должен быть погружен артист. А сегодня с погруженностью, как и в жизни, проблемы: мы так торопимся, так все быстро познается и забывается, что театр - то место, где дают возможность погрузиться с помощью чужой жизни в свою.

2 июня "Братья и сестры" покажут еще раз.

Лев Додин в Воронеже. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Лев Додин в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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