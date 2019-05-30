Предприятия, задушившие вонью Воронеж, вызвали на совещание в правительство области

СЕГОДНЯ 13:14 2019-05-30T13:14:30+03:00

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В Воронеже продолжается расследование причин и поиск источников фекальной и химической вони. Горожане даже организовали сбор подписей под обращением к президенту с просьбой помочь в решении проблемы.

В четверг, 30 мая, губернатор Александр Гусев посетил Левобережные очистные сооружения, чтобы разобраться в ситуации. Как мы уже сообщали ранее, по словам технического директора ЛОС, Сергея Поляка, причина неприятных запахов кроется в сливе в систему канализации неочищенных стоков химического предприятия, которые нарушают технологический процесс очистки.

- Скорее всего, это, действительно, так, - признал Александр Гусев. – Промышленные стоки, содержащие кислоты и масло, попадая в емкости, поднимают ил, и он перестает выполнять свою функцию биологической переработки отходов.

Предприятия эти, по словам губернатора, располагаются на территории левобережья Воронежа, именно поэтому и сливают отходы в сеть ЛОС.

Но есть и другая проблема: основная линия Левобережных очистных сооружений находится в плохом техническом состоянии и требует реконструкции.

Что касается предполагаемых нарушителей, то на 31 мая в правительство области вызвали директоров всех предприятий левого берега, которые могут быть причастны к сливу отходов в сеть канализации.

- К сожалению, абсолютно избавиться от неприятных запахов с иловых карт мы не сможем, - признался Александр Гусев. – Город разросся, и эти сооружения сегодня находятся рядом с жилыми кварталами.

Глава региона пообещал постепенно вывести иловые карты за пределы города.

ИСТОЧНИК KP.RU