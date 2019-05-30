2019-05-30T10:43:35+03:00
Общество

Технический директор ЛОС: «Причина вони в Воронеже - слив в канализацию неочищенных стоков химического производства»

Но поймать нарушителя, по словам Сергея Поляка, пока не удается. Хотя подозрения есть
Елена ФЕДЯШЕВАТатьяна МИСТЮКОВА
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Иловые карты ЛОСИловые карты ЛОСФото: Татьяна МИСТЮКОВА
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Чиновники, экологи, ученые и общественники продолжают искать причины резких зловонных запахов, периодически накрывающих различные районы Воронежа. Одни уверяют, что это запахи с иловых карт очистных сооружений, другие – что это «аромат» химического происхождения. «Комсомолка» выяснила мнение на этот счет технического директора Левобережных очистных сооружений Сергея Поляка.

- Сейчас говорят, что ЛОС не справляется с объемом поступающих на них стоков. Это не так, - заверил Сергей Алексеевич. – Производственные мощности предприятия имеют значительный резерв и рассчитаны на увеличение нагрузки в связи с подсоединением новых потребителей. Площадь иловых карт ЛОС составляет сегодня 13 га. Конечно, они являются причиной неприятного фекального запаха, который ветром может разноситься в зависимости от его направления.

Но тот смрад, который сегодня могут ощущать жители практически всего Воронежа, по словам Поляка, с работой очистных сооружений никак не связан.

- Мы только принимаем и очищаем стоки, которые поступают к нам из сетей, принадлежащих «РВК-Воронеж», - говорит Поляк. – Кто-то сливает в них неочищенные стоки химического производства, от которых гибнут бактерии, перерабатывающие бытовые отходы канализации. Микроорганизмы не выдерживают агрессивной химической среды. Из-за этого и возникает резкий запах, но он не бытовой.

Достоверно выяснить, кто и на каком отрезке сетей сливает эту гадость, по словам специалистов невозможно: протяженность коллекторов левобережья больше ста километров.

-Подозрения, конечно, есть, но это надо доказать, - подытожил Сергей Поляк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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