2019-05-30T11:14:59+03:00
Общество

Воронежцы подготовили петицию против зловония

Проблему не удается решить на протяжении нескольких месяцев
Елена ФЕДЯШЕВА
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Горожане устали от тошнотворной вониГорожане устали от тошнотворной вониФото: из архива «КП»
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Воронежцы, устав от постоянного присутствия в воздухе зловонных запахов фекалий и «химии», начали сбор подписей под петицией к властям с призывом принять меры. Документ появился 29 мая на сайте change.org и адресован президенту Владимиру Путину. В обращении автор – Максим Давыдов – просит президента повлиять на ситуацию и заставить местных чиновников разобраться в причинах запахов и принять меры.

Обращение заканчивается так:

- В случае, если решение проблемы не будет найдено в кратчайшие сроки - воспользоваться правом, предоставленным законами президенту Российской Федерации, и отправить губернатора Воронежской области Гусева А. В. и мэра города Воронежа Кстенина В. Ю. в отставку!

Письмо быстро набирает популярность, под обращением подписались уже несколько десятков горожан.

Напомним, ранее проблему прокомментировал технический директор Левобережных очистных сооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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