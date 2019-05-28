2019-05-28T15:39:14+03:00
Общество

Воронежская облдума законодательно закрепила предоставление мер соцподдержки на всех детей в приемных семьях

Это был сделано в целях единообразного подхода при применении действующего регионального законодательства, которым такие меры предоставляются на родных и приемных детей, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".
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На 45 заседании регионального парламента был принят масштабный блок документов, направленных на совершенствование законодательства в социальной сфере.

Так, Воронежская областная Дума единогласно поддержала поправку в закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области», направленную на поддержание уровня жизни приемных семей в регионе, укрепление института семьи, поднятие престижа приемных семей, а также поддержания их материального положения.

Также Воронежская областная Дума внесла в некоторые законодательные акты региона изменения, направленные на исключение требований по предоставлению выписок из домовых книг и справок о составе семьи, а также информацию о технических характеристиках помещений (справки БТИ) при оказании ряда муниципальных и государственных услуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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