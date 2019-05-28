Воронежская облдума законодательно закрепила предоставление мер соцподдержки на всех детей в приемных семьях
На 45 заседании регионального парламента был принят масштабный блок документов, направленных на совершенствование законодательства в социальной сфере.
Так, Воронежская областная Дума единогласно поддержала поправку в закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области», направленную на поддержание уровня жизни приемных семей в регионе, укрепление института семьи, поднятие престижа приемных семей, а также поддержания их материального положения.
Также Воронежская областная Дума внесла в некоторые законодательные акты региона изменения, направленные на исключение требований по предоставлению выписок из домовых книг и справок о составе семьи, а также информацию о технических характеристиках помещений (справки БТИ) при оказании ряда муниципальных и государственных услуг.
ИСТОЧНИК KP.RU