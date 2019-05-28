2019-05-28T15:10:59+03:00
Общество

Воронежская облдума законодательно закрепила предоставление мер соцподдержки на всех детей в приемных семьях

Это был сделано в целях единообразного подхода при применении действующего регионального законодательства, которым такие меры предоставляются на родных и приемных детей, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
Поделиться:
Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".
Изменить размер текста:

На 45 заседании регионального парламента был принят масштабный блок документов, направленных на совершенствование законодательства в социальной сфере.

Так, Воронежская областная Дума единогласно поддержала поправку в закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области», направленную на поддержание уровня жизни приемных семей в регионе, укрепление института семьи, поднятие престижа приемных семей, а также поддержания их материального положения.

.

.

Также Воронежская областная Дума внесла в некоторые законодательные акты региона изменения, направленные на исключение требований по предоставлению выписок из домовых книг и справок о составе семьи, а также информацию о технических характеристиках помещений (справки БТИ) при оказании ряда муниципальных и государственных услуг.

При принятии граждан на учет, например, в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам соцнайма, органы местного самоуправления или многофункциональный центр должны будут получать соответствующие документы не от заявителей, а в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Корректировки внесены в законы «О статусе многодетной семьи в Воронежской области», «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Воронежской области», «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Воронежской области по договорам социального найма», «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области» и ряд других документов.

Еще одним документом, утвержденным региональным парламентом, стали поправки в закон «О региональной социальной доплате к пенсии на территории Воронежской области». Они касаются в основном порядка пересмотра размера региональной социальной доплаты к пенсии.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов напомнил, что с инициативой о перерасчете выплат российским пенсионерам в ходе своего послания Федеральному Собранию в феврале этого года выступил президент РФ Владимир Путин. Он отметил несовершенство нынешнего порядка начисления ряда выплат неработающим пенсионерам: после индексации страховой части пенсии на 7% доходы некоторых пенсионеров в текущем году превысили прожиточный минимум пенсионера, и в результате они перестали получать социальные доплаты или получили их в значительно меньшем размере. В связи с этим глава государства поручил оперативно разработать поправки в законодательство.

– 1 апреля нынешнего года президентом Владимиром Путиным был подписан документ, которым были внесены изменения в Федеральный закон «О государственной социальной помощи», касающиеся, в том числе порядка пересмотра размера региональной социальной доплаты к пенсии. Аналогичные положения утверждены областным законом. Теперь размер социальной доплаты к пенсии не подлежит пересмотру в связи с индексацией размеров денежных выплат, влияющих на установление региональной социальной доплаты (пенсии, ежемесячные денежные выплаты). Действие новых положений распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Бизнесмен из Воронежа обманом получил из бюджета более 26 миллионов рублей
Воронежская облдума законодательно закрепила предоставление мер соцподдержки на всех детей в приемных семьях
Воронежец проломил череп стоявшему у его автомобиля парню
Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам отправку зарплатных реестров через систему «1C DirectBank»
В Воронеже в сеть выложили веселое видео о защите яблоневого сада
В Воронежской области резко выросло число людей, пострадавших от клещей
В Воронеже в ДТП попали три машины: ранены женщина и две маленькие девочки
«Зелёный Марафон» Сбербанка продлится 10 часов
Пенсионерка из Воронежа перехитрила мошенника
В селе Воронежской области построили ФАП за 6 млн рублей
В Воронеже закрыли суши-бар «Шеф ролл» и кафе «Дружба»
Жительнице Воронежа не выплатили 270 тысяч рублей зарплаты
В Воронеже водитель «Лады Гранта» сбил во дворе 4-летнего мальчика
Кардиологи бесплатно проконсультируют воронежцев в торговом центре
В Воронеже пенсионерка ушла из Дома престарелых и пропала
В Воронеже четыре автомобиля столкнулись друг за другом
Заместителем мэра Воронежа стала Людмила Бородина
В Воронежской области пенсионер на мопеде потерял сознание и врезался в автомобиль