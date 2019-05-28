Воронежская облдума законодательно закрепила предоставление мер соцподдержки на всех детей в приемных семьях

На 45 заседании регионального парламента был принят масштабный блок документов, направленных на совершенствование законодательства в социальной сфере.

Так, Воронежская областная Дума единогласно поддержала поправку в закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области», направленную на поддержание уровня жизни приемных семей в регионе, укрепление института семьи, поднятие престижа приемных семей, а также поддержания их материального положения.

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Также Воронежская областная Дума внесла в некоторые законодательные акты региона изменения, направленные на исключение требований по предоставлению выписок из домовых книг и справок о составе семьи, а также информацию о технических характеристиках помещений (справки БТИ) при оказании ряда муниципальных и государственных услуг.

При принятии граждан на учет, например, в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам соцнайма, органы местного самоуправления или многофункциональный центр должны будут получать соответствующие документы не от заявителей, а в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Корректировки внесены в законы «О статусе многодетной семьи в Воронежской области», «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Воронежской области», «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Воронежской области по договорам социального найма», «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области» и ряд других документов.

Еще одним документом, утвержденным региональным парламентом, стали поправки в закон «О региональной социальной доплате к пенсии на территории Воронежской области». Они касаются в основном порядка пересмотра размера региональной социальной доплаты к пенсии.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов напомнил, что с инициативой о перерасчете выплат российским пенсионерам в ходе своего послания Федеральному Собранию в феврале этого года выступил президент РФ Владимир Путин. Он отметил несовершенство нынешнего порядка начисления ряда выплат неработающим пенсионерам: после индексации страховой части пенсии на 7% доходы некоторых пенсионеров в текущем году превысили прожиточный минимум пенсионера, и в результате они перестали получать социальные доплаты или получили их в значительно меньшем размере. В связи с этим глава государства поручил оперативно разработать поправки в законодательство.

– 1 апреля нынешнего года президентом Владимиром Путиным был подписан документ, которым были внесены изменения в Федеральный закон «О государственной социальной помощи», касающиеся, в том числе порядка пересмотра размера региональной социальной доплаты к пенсии. Аналогичные положения утверждены областным законом. Теперь размер социальной доплаты к пенсии не подлежит пересмотру в связи с индексацией размеров денежных выплат, влияющих на установление региональной социальной доплаты (пенсии, ежемесячные денежные выплаты). Действие новых положений распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.