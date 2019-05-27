Хладнокровное утепление: историческое здание Воронежа теряет первозданный вид из-за ремонта

СЕГОДНЯ 08:19 2019-05-27T09:48:44+03:00

Если первый этаж явно нуждается в ремонте, то остальная часть фасада сохранилась отлично. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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Краевед и общественник Ольга Рудева обратила внимание на суровый ремонт здания на Никитинской, 16.

- Роскошный довоенный дом с идеальной кирпичной кладкой лишают исторического облика, Поверх красного кирпича кладут утеплитель со всеми последующими осложнениями. Жильцы говорят, и так в квартирах тепло, стены - более 60 см, - говорит Ольга Рудева. - Дому скоро сто лет, построен в 20-е годы. Уважения заслуживает!

Согласно паспорту многоквартирного дома, построен он в 1928 году. В списки охраняемых объектов, однако, не входит. Общая площадь дома - 3210,4 кв.м. Общая площадь жилых помещений - 1986,9 кв.м. Жильцы рассказывают, что в годы войны здесь располагался немецкий штаб.

Отметим, что ситуацию прокомментировали в Фонде капремонта.

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ИСТОЧНИК KP.RU