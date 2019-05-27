В Фонде капремонта ответили на замечание об утеплении исторического здания в Воронеже

СЕГОДНЯ 09:48 2019-05-27T09:50:38+03:00

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Ситуацию с утеплением многоквартирного дома на Никитинской, 16, прокомментировали в Фонде капремонта Воронежской области. Напомним, общественники обратили внимание на то, что рабочие закрывают утеплителем историческую кирпичную кладку, сохранившуюся в идеальном состоянии.

- Многоквартирный дом №16 не является объектом культурного наследия, поэтому ни фасад, ни другие конструктивные элементы этого здания никакой исторической ценности не представляют, - сообщил Василий Смольянов, начальник отдела общественных связей и информационных технологий Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области. - Все работы по капитальному ремонту проводятся на основании решения общего собрания собственников помещений от 3 октября 2018 года. Рассмотрев проектно-сметную документацию, собственники помещений утвердили перечень работ - капитальный ремонт фасада с утеплением, подвала, систем отопления, холодного водоснабжения и водоотведения. Их стоимость в сумме - 16,4 млн рублей. На основании решения общего собрания собственников Фонд провел электронный аукцион по отбору подрядной организации для выполнения вышеуказанных работ. В настоящее время работы ведутся в соответствии с проектно-сметной документацией и с соблюдением строительных норм и правил.

ИСТОЧНИК KP.RU