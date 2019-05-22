Во время визита Медведева в Воронеже отключали приборы видеофиксации?

СЕГОДНЯ 15:19 2019-05-22T15:21:55+03:00

В течение короткого времени можно было проехать на красный и не схлопотать штраф. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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Вчера, 21 мая, автомобилист Максим оказался на Московском проспекте как раз в то время, когда там встречали кортеж премьер-министра Дмитрия Медведева.

- На одном из перекрестков на Московском проспекте, где регулировали движение сотрудники ГИБДД, в момент моего проезда горел красный сигнал светофора, - сообщил читатель. - Знаю, что жесты регулировщика имеют больший приоритет. Но как же камеры, которые фиксируют нарушения проезда стоп-линии? Там проехали несколько десятков автомобилистов. Неужели всем придет штраф?

Как сообщил нам источник в ГИБДД, Центр видеофиксации может временно отключать свои камеры на определенных участках. Как правило, эта мера применяется во время тех мероприятий, где происходит ручное регулирование перекрестков.

- Вполне вероятно, приборы, о которых рассказал водитель, не работали. Но если штраф все-таки придет, его можно будет обжаловать, - отметил источник.

Напомним, у нас в городе премьер-министр провел совещание по вопросам агропромышленного комплекса и побывал на форуме сельских депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU