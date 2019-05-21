Дмитрий Медведев в Воронеже: «Через пять лет уровень АПК вырастет в два раза»

СЕГОДНЯ 18:37 2019-05-21T19:42:10+03:00

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Сегодня, 21 мая, в Воронеже Дмитрий Медведев провел заседание по вопросам агропромышленного комплекса. Премьер-министр прибыл в город во второй половине дня на самолете.

В совещании приняли участие заместитель председателя кабмина Алексей Гордеев, министр сельского хозяйства Николай Патрушев, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, представители органов исполнительной власти, главы регионов, руководители профильных предприятий и организаций.

На встрече обсудили основные направления разработки госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий. Участники отметили, что необходимо развивать села, чтобы в них оставалась жить и работать молодежь. Глава Минсельхоза Николай Патрушев рассказал о подготовке программы поддержки села, которая предусматривает льготную ипотеку для селян под три процента годовых, модернизацию сельской инфраструктуры: газификацию сел, строительство водопроводов, дорог, обеспечение стопроцентного покрытия интернетом, ликвидацию безработицы и повышение благосостояния граждан, строительство жилья и благоустройство территорий.

Финансирование программы будет осуществляться как из бюджета, так и из внебюджетных источников.

Выступая перед участниками совещания, Дмитрий Медведев сказал, что к 2024 году уровень производства продукции агропромышленного комплекса должен достигнуть 45 миллиардов долларов, что означает рост в два раза по сравнению с существующим.

В программе визита премьера в Воронеж также запланирован прием граждан, посещения ряда социальных объектов и встреча с губернатором области Александром Гусевым.

ИСТОЧНИК KP.RU