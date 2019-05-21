Дмитрий Медведев 21 мая приедет в Воронеж разбираться с сельским хозяйством
Дмитрий Медведев прибудет в Воронеж с рабочим визитом 21 мая. Официальное сообщение об этом появилось на сайте Правительства РФ. Премьер-министр проведет заседание Правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий.
В совещании примут участие заместитель председателя кабмина Алексей Гордеев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, представители органов исполнительной власти, главы регионов, руководители профильных предприятий и организаций. Все вместе они обсудят основные направления разработки госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий.
Также в Воронеже Дмитрий Медведев проведет прием граждан, посетит ряд социальных объектов и встретится с губернатором области Александром Гусевым.
ИСТОЧНИК KP.RU