Дмитрий Медведев 21 мая приедет в Воронеж разбираться с сельским хозяйством

СЕГОДНЯ 00:05 2019-05-21T00:24:52+03:00

В этом ему помогут бывший губернатор области Алексей Гордеев и нынешний глава региона Александр Гусев

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Дмитрий Медведев прибудет в Воронеж с рабочим визитом 21 мая. Официальное сообщение об этом появилось на сайте Правительства РФ. Премьер-министр проведет заседание Правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий.

В совещании примут участие заместитель председателя кабмина Алексей Гордеев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, представители органов исполнительной власти, главы регионов, руководители профильных предприятий и организаций. Все вместе они обсудят основные направления разработки госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий.

Также в Воронеже Дмитрий Медведев проведет прием граждан, посетит ряд социальных объектов и встретится с губернатором области Александром Гусевым.

ИСТОЧНИК KP.RU