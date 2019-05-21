2019-05-21T00:24:52+03:00
Общество

Дмитрий Медведев 21 мая приедет в Воронеж разбираться с сельским хозяйством

В этом ему помогут бывший губернатор области Алексей Гордеев и нынешний глава региона Александр Гусев
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Константин НАГОВИЦЫН
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Дмитрий Медведев прибудет в Воронеж с рабочим визитом 21 мая. Официальное сообщение об этом появилось на сайте Правительства РФ. Премьер-министр проведет заседание Правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий.

В совещании примут участие заместитель председателя кабмина Алексей Гордеев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, представители органов исполнительной власти, главы регионов, руководители профильных предприятий и организаций. Все вместе они обсудят основные направления разработки госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий.

Также в Воронеже Дмитрий Медведев проведет прием граждан, посетит ряд социальных объектов и встретится с губернатором области Александром Гусевым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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