В Воронеже Дмитрий Медведев прокомментировал инициативу увеличить компенсации за целевое обучение аграриев

СЕГОДНЯ 18:51 2019-05-21T18:51:00+03:00

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21 мая в Воронеже на форуме сельских депутатов «Единой России» обсудили проект государственной программы «Развитие сельских территорий», подготовленный Минсельхозом по поручению президента Владимира Путина. Инициативы были представлены премьер-министру Дмитрию Медведеву на пленарном заседании.

Среди обсуждаемых тем было предложение увеличить объем возмещаемых сельхозпредприятиям издержек, связанных с содержанием проходящих производственную практику студентов с нынешних 30% до 70%.

Так, депутат Совета народных депутатов города Бобров Воронежской области, директор школы Наталья Гайворонская сообщила, что в среднем, по данным за 2018 год, одно предприятие тратит на прохождение практики каждым студентом 30-35 тысяч рублей. По мнению участников форума, инициатива с увеличением возмещения поможет направлять студентов на практику туда, где обучающийся может получить действительно полезный опыт.

- Об этом можно подумать. Предлагаю применить какую-то гибкую схему. Допустим, минимум будет 30%. Но где-то будет 70% или даже больше. В принципе это возможно, - отметил Дмитрий Медведев.

Кроме того, было предложено увеличить с года до пяти лет срок компенсации за целевое обучение аграриев.

- Многие сельхозпредприятия самостоятельно оплачивают обучение будущих специалистов в аграрных вузах на внебюджетной основе с условием дальнейшей отработки на предприятии. Мы предлагаем увеличить срок возмещения 30 процентов затрат по ученическому договору с одного года до пяти лет, то есть на весь срок обучения специалиста, - заявила глава администрации Коршевского сельского поселения Бобровского района Татьяна Эль Аммар.

По задумке, данное решение поможет привлекать больше квалифицированных специалистов на сельские территории.

- Коллеги говорили о пяти годах, но большинство специальностей у нас идет по линии бакалавриате и магистратуры. Это четыре и два года. Но от этого проблема радикально не меняется. Думаю, что это можно обсудить. Думаю, возможно субсидирование на весь срок обучения, - прокомментировал премьер-министр Дмитрий Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU