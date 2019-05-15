2019-05-15T15:01:01+03:00
Общество

В районе Воронежской области права отберут у 19 водителей-наркоманов

«Колющихся» шоферов обнаружили в Бобровском районе
Юрий КОЗЛОВ
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19 жителей Бобровского района больше не смогут ездить под кайфом.19 жителей Бобровского района больше не смогут ездить под кайфом.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Сотрудники прокуратуры Бобровского района: на машинах ездят на вполне законных основаниях 19 их земляков-наркоманов. Как они получили права, еще предстоит выяснить. А пока работники надзорного ведомства потребовали отобрать их у субъектов, не всегда контролирующих свое поведение.

Напомним, в Воронеже в апреле разразился громкий скандал по поводу 45-летнего Вячеслава Дмитренко, сбившего на своем «Мерседесе» 21-летнего курсанта МЧС. На судебном заседании, определяющем меру пресечения, мать мужчины Людмила Дмитренко призналась, что сын курил марихуану. И вообще во время наезда на курсанта якобы видел перед собой не дорогу и человека на ней, а реку.

Любопытно, что к поликлинике № 8, которой одно время руководила Людмила Дмитренко, тоже возникли вопросы в прокуратуре. Сотрудники надзорного ведомства требовали разобраться, почему в медучреждении выдавали справки, позволяющие получить права алкоголикам и наркоманам. Людмила Дмитренко, впрочем, заявила на суде, что к этому скандалу никакого отношения не имеет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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