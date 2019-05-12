В Воронеже иномарка сбила коляску в 1,5-месячным малышом

СЕГОДНЯ 16:04 2019-05-12T16:04:10+03:00

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ЧП случилось днем 11 мая в Коминтеновском районе. Около половины четвертого на улице Новгородской Ford Focus, которым управлял 33-летний водитель, сбил женщину с коляской. В аварии пострадал 1,5-месячный малыш - кроху отправили в больницу.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU