В Воронеже иномарка сбила коляску в 1,5-месячным малышом
Ребенок попал в больницу
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ЧП случилось днем 11 мая в Коминтеновском районе. Около половины четвертого на улице Новгородской Ford Focus, которым управлял 33-летний водитель, сбил женщину с коляской. В аварии пострадал 1,5-месячный малыш - кроху отправили в больницу.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.
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ИСТОЧНИК KP.RU