В Воронеже ВАЗ протаранил «Деу Нексия»: трое в больнице

СЕГОДНЯ 10:37 2019-05-12T10:46:14+03:00

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В ночь с 11 на 12 июня в серьезной аварии пострадали три человека. Около 23.55 на улице Лебедева столкнулись ВАЗ-2110 и «Деу Нексия». По предварительным данным полиции, 26-летний житель Новоусманского района на «десятке» протаранил «Нексию», которая двигалась в попутном направлении. Оба авто получили значительные повреждения. В больницу с травмами попали 30-летний водитель «Деу», водитель «десятки» и его 17-летний пассажир.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, 11 мая вечером Под Воронежем несовершеннолетний мотоциклист врезался в дерево и погиб

ИСТОЧНИК KP.RU