Под Воронежем несовершеннолетний мотоциклист врезался в дерево

СЕГОДНЯ 09:57 2019-05-12T09:57:17+03:00

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11 мая около 17.00 в Павловском районе погиб несовершеннолетний мотоциклист.

В селе Покровка 14-летний подросток на мотоцикле «Велс» без номеров, двигаясь в направлении села Лосево со стороны сел Грань, не справился с управлением и врезался в дерево. Мальчик погиб на месте аварии.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП. И напоминают, что с началом весенне-летнего сезона возрастает число аварий с участием двухколесных транспортных средств, в которых получают травмы несовершеннолетние. Госавтоинспекторы просят родителей не приобретать скутеры и мопеды детям, не достигшим 16 лет, не пренебрегать средствами пассивной безопасности и обязательно напоминать детям основные правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU